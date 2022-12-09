Осадки накроют практически всю страну.

На выходных, 10 и 11 декабря, погода в Украине ожидается теплой и дождливой. Осадки затронут практически всю страну и будут лить и в субботу, и в воскресенье. На западе при снижении температуры возможен мокрый снег. Температура по всей стране заметно поднимется. На юге и местами в центральных областях столбики термометров покажут весенние +10°...+14°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха ночью +1°, днем +4°, дождь. В воскресенье ночью ожидается +1°, а днем +9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

Во Львове в субботу ночью 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь. В воскресенье ночью -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

Видео дня

В Луцке в субботу ночью 0°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.

В Виннице в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха +1°...+5°. В воскресенье температура будет +3°...+8, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +12°. В воскресенье - небольшая облачность, +10°...+12°, сильный дождь.

В Харькове в субботу температура ночью составит +1°, днем -6°, пасмурно, сплошная облачность, дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +4°...+7°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Днепре в субботу - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +9°, дождь. В воскресенье температура составит +7°...+10°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, легкий дождь, +7°...+14°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, +11°...+14°, сильный дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью +2°, днем +7°, дождь. В воскресенье ночью ожидается +3°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью +1, днем +6°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +8°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +5°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +3°, днем +7°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +4°, днем до +6°. В воскресенье ночью температура составит +1°, днем столбики термометров покажут +7°, пасмурно, небольшой дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +3°, небольшой дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность. Температура составит +1°...+2°, небольшой дождь.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура до +2°, небольшой дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура 0°...-1°, мокрый снег.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +7°, небольшой дождь. В воскресенье - пасмурно, дождь, +3°...+6°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +13°. В воскресенье - пасмурно, дождь, температура +11°...+12°.

В Бердянске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, дождь, температура до +9°. В воскресенье - пасмурно, температура +6°...+9°.

Вас также могут заинтересовать новости: