По данным Укргидрометцентра, во многих областях ожидается туман.

Сегодня утром, 11 ноября, во многих областях Украины ожидается густой туман. Из-за этого объявлено штормовое предупреждение.

По данным Укргидрометцентра, непогода накроет южные, восточные и большинство центральных областей.

"Ночью и утром 11 ноября в южных, восточных и большинстве центральных областей туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

Видео дня

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода сегодня

По данным синоптиков, сегодня в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

Утром в западных, северных, Винницкой, Одесской и Черкасской областях ожидается небольшой дождь. Температура днем 7-12°.

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