Какой православный праздник 28 декабря отмечают сегодня - читайте на УНИАН.

Трифон происходил из благочестивой семьи, жил в Новгороде. Читал Священные книги, пел церковные песни и постоянно молился, часто уходил в лес в поисках уединения. Во время одного из таких походов он услышал голос свыше, который благословил его на подвиги. Трифон уехал на Кольский полуостров, много странствовал, убеждая язычников принять христианство. В 1532 году основал обитель, в этом ему помог сам Иоанн Грозный. Трифон Кольский мирно скончался в 1583 году.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 28 декабря - Трифон.

Православный праздник 28 декабря - день памяти святителя Стефана

Читайте такжеИменинники 28 декабря: какие мужские и женские именины отмечают сегодняСтефан происходил из благочестивой семьи, вел добродетельный образ жизни, жил в Каппадокии. В юношестве служил у патриарха Германа, а затем удалился в монастырь, еще позже - в пустыню. После смерти сурожского епископа патриарх назначил на это место Стефана, во время его правления в городе не осталось ни одного язычника.

Когда к власти пришел Лев Исавр, началось гонение на православных, от этого пострадал и Стефан. Его долго мучили, заключили в темницу. Когда Лев Исавр умер, его сын освободил Стефана и позволил ему править дальше. Скончался преподобный мирно в VIII веке.

Приметы 28 декабря

иней в этот день - летом будет много росы;

утром кошка ищет теплое место - ударят морозы;

сухой снег разносится ветром - лето будет сухое;

большие сугробы и много снега - к хорошему урожаю в следующем году.

Что сегодня нельзя делать

Православная церковь в этот день категорически запрещает ругаться и сквернословить, нельзя драться даже в шутку. На мороз жаловаться тоже запрещено. Наши предки 28 декабря не ходили в лес и не работали.

Что можно делать 28 декабря

В отличие от предыдущего дня, когда нечистая сила выходила на улицы, 28 декабря она слабела. Хозяйки в древние времена посыпали крыльцо углями, чтобы растопить снег - верили, что такой ритуал обезвредит нечисть. Также в эту дату раздавали нуждающимся теплые вещи, угощали нищих едой. Святому Трифону молились об исцелении от болезней и благополучии.

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