На западе Украины объявлен желтый уровень опасности.

На субботу, 4 июня в семи областях на западе Украины объявили штормовое предупреждение. Ожидается грозы, град и шквалы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Днем 4 июня в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности в таких областях:

Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в ближайшие выходные в Украине ожидается изменение погоды. В частности, суббота будет теплой, а в воскресенье ожидается похолодание.

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