На субботу, 4 июня в семи областях на западе Украины объявили штормовое предупреждение. Ожидается грозы, град и шквалы ветра.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"Днем 4 июня в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности в таких областях:
- Волынская;
- Ривненская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая.
Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в ближайшие выходные в Украине ожидается изменение погоды. В частности, суббота будет теплой, а в воскресенье ожидается похолодание.