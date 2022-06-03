Завтра в некоторых областях Украины ожидается ухудшение погоды / фото ua.depositphotos.com

На субботу, 4 июня в семи областях на западе Украины объявили штормовое предупреждение. Ожидается грозы, град и шквалы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Днем 4 июня в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности в таких областях:

  • Волынская;
  • Ривненская;
  • Львовская;
  • Тернопольская;
  • Закарпатская;
  • Ивано-Франковская;
  • Черновицкая.
скриншот meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в ближайшие выходные в Украине ожидается изменение погоды. В частности, суббота будет теплой, а в воскресенье ожидается похолодание.

Вас также могут заинтересовать новости: