Весна накануне Нового года: завтра в Украине выглянет солнце и потеплеет до +15° (карта)

Осадки ожидаются только во Львовской области.

Завтра украинцев ждет приятный солнечный день / Фото ua.depositphotos.com

В среду, 30 декабря, практически по всей стране - переменная облачность. Осадки прекратятся: дожди ожидаются только на Львовщине. Температура на юге повысится до +15°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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В Киеве завтра облачно, температура воздуха ночью +6°, днем +7°.

В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью +6°, днем +7°.

Во Львове в среду - дождь, ночью +3°, днем +6°.

В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, ночью +3°, днем +5°.

В Ривне в среду облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +5°.

В Тернополе температура воздуха ночью +2°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра ночью +3°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Ивано-Франковске завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +9°.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +10°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, +5°...+7°.

В Житомире в среду будет облачно, температура ночью +5°, днем +6°.

В Черкассах ночью +3°, днем +9°, облачно.

В Кропивницком пасмурно, температура ночью +4°, днем +10°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+7°.

В Одессе 30 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +10°.

В Херсоне в вторник ночью +5°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +11°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +9°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +1°...+5°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +6°.

В Днепре - переменная облачность, температура ночью 0°, днем +8°.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +5°...+15°.

В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +8°.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +6°.

Прогноз погоды в Украине на 30 декабря / фото УНИАН

30 декабря — Данила. Если появится иней — Рождество будет теплым. Каков Даниил — таков и май.

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