Весна накануне Нового года: завтра в Украине выглянет солнце и потеплеет до +15° (карта)

16:30, 29 декабря 2020
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Осадки ожидаются только во Львовской области.

Завтра украинцев ждет приятный солнечный день / Фото ua.depositphotos.com
Завтра украинцев ждет приятный солнечный день / Фото ua.depositphotos.com

В среду, 30 декабря, практически по всей стране - переменная облачность. Осадки прекратятся: дожди ожидаются только на Львовщине. Температура на юге повысится до +15°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Украине объявили штормовое предупреждение

  • В Киеве завтра облачно, температура воздуха ночью +6°, днем +7°.
  • В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью +6°, днем +7°.
  • Во Львове в среду - дождь, ночью +3°, днем +6°.
  • В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, ночью +3°, днем +5°.
  • В Ривне в среду облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +5°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью +2°, днем +6°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра ночью +3°, днем +6°, облачно с прояснениями.
  • В Ивано-Франковске завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +9°.
  • В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +10°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, +5°...+7°.
  • В Житомире в среду будет облачно, температура ночью +5°, днем +6°.
  • В Черкассах ночью +3°, днем +9°, облачно.
  • В Кропивницком пасмурно, температура ночью +4°, днем +10°.
  • В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+7°.
  • В Одессе 30 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +10°.
  • В Херсоне в вторник ночью +5°, днем +12°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +11°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +9°.
  • В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +1°...+5°.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +6°.
  • В Днепре - переменная облачность, температура ночью 0°, днем +8°.
  • В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +5°...+15°.
  • В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +8°. 
  • В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +6°.
Прогноз погоды в Украине на 30 декабря / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 30 декабря / фото УНИАН

30 декабря — Данила. Если появится иней — Рождество будет теплым. Каков Даниил — таков и май.

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Автор: Елена Пилипчак

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