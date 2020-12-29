Весна накануне Нового года: завтра в Украине выглянет солнце и потеплеет до +15° (карта)
Осадки ожидаются только во Львовской области.
В среду, 30 декабря, практически по всей стране - переменная облачность. Осадки прекратятся: дожди ожидаются только на Львовщине. Температура на юге повысится до +15°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
В Украине объявили штормовое предупреждение
- В Киеве завтра облачно, температура воздуха ночью +6°, днем +7°.
- В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью +6°, днем +7°.
- Во Львове в среду - дождь, ночью +3°, днем +6°.
- В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, ночью +3°, днем +5°.
- В Ривне в среду облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +5°.
- В Тернополе температура воздуха ночью +2°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра ночью +3°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Ивано-Франковске завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +9°.
- В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +10°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, +5°...+7°.
- В Житомире в среду будет облачно, температура ночью +5°, днем +6°.
- В Черкассах ночью +3°, днем +9°, облачно.
- В Кропивницком пасмурно, температура ночью +4°, днем +10°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+7°.
- В Одессе 30 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +10°.
- В Херсоне в вторник ночью +5°, днем +12°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +11°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +9°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +1°...+5°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +6°.
- В Днепре - переменная облачность, температура ночью 0°, днем +8°.
- В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +5°...+15°.
- В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +8°.
- В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +6°.
30 декабря — Данила. Если появится иней — Рождество будет теплым. Каков Даниил — таков и май.
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Погода в Украине
- Винница+7°... 0°
- Днепр+6°... +2°
- Донецк+2°... -5°
- Житомир+7°... -1°
- Запорожье+7°... +2°
- Ивано-Франковск+11°... 0°
- Киев+4°... -1°
- Кропивницкий+9°... +6°
- Луганск0°... -3°
- Луцк+9°... +2°
- Львов+9°... +4°
- Николаев+11°... +7°
- Одесса+11°... +5°
- Полтава+3°... +2°
- Ровно+9°... +1°
- Симферополь+15°... +8°
- Сумы+2°... +1°
- Тернополь+9°... +1°
- Харьков+1°... -2°
- Херсон+12°... +7°
- Хмельницкий+7°... 0°
- Черкассы+7°... +4°
- Чернигов+3°... +1°
- Черновцы+13°... 0°
+6°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+3 °
Мин./макс. температура:-3° / +5°
Влажность:52 %
Давление:760 мм
Ветер: 5.9 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:28
Закат16:56
Видимость:16 км
Фаза луны:
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