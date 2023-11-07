Укргидрометцентр прогнозирует сильные дожди.

В ряде областей на среду, 8 ноября, объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в некоторых центральных и северо-восточных областях пройдут значительные дожди.

"8 ноября днем в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях значительные дожди", - говорится в предупреждении.

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В указанных областях из-за осадков объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода 8 ноября - прогноз

В среду, 8 ноября, в Украине ожидается изменение погодных условий. Согласно прогнозам известного синоптика Натальи Диденко, атмосферные фронты придут в нашу страну вместе с дождями, а в Карпатах вероятен мокрый снег. Кроме того, ожидается ощутимый спад температуры в некоторых регионах.

По ее данным, в большинстве областей пройдут дожди, а кое-где даже сильные. Облачность также увеличится, создавая влажный и серый Атмосферный фон.

Однако есть регионы, где осадки не будут такими интенсивными. Юго-Восток, Крым, Запорожье и Донецкая область останутся вне влияния этих атмосферных изменений.

Что касается температуры, то она будет контрастной. На западе, севере и в центре Украины максимально ожидается только +7...+12 градусов. В Донецкой и Луганской областях температура останется в пределах +12...+16 градусов. Теплее всего предполагается на юго-востоке, в Крыму и юге Одесской области, где воздух разогреется до +16...+20 градусов и даже до +20...+22 градусов.

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