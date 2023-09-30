Помимо Нью-Йорка, режим ЧС будет действовать на Лонг-Айленде и в прилегающем к городу регионе Гудзон-Вэлли.

В пятницу, 29 сентября, в В Нью-Йорке в Бруклине за несколько часов выпало более 11 сантиметров осадков, что примерно соответствует месячной норме. На Манхэттене только за один час выпала половина месячной нормы осадков.

Как сообщает Reuters, в городе были затоплены подвалы и первые этажи домов, некоторые станции метро прекратили работу, в его окрестностях были перекрыты дороги. Ожидается, что сильные ливни продолжатся в субботу.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул предупредила об "опасных для жизни" наводнениях и объявила чрезвычайное положение в Нью-Йорке, Лонг-Айленде и долине Гудзона. Для оказания помощи в реагировании были задействованы некоторые войска Национальной гвардии.

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В Мамаронеке, пригороде округа Вестчестер к северу от города, сотрудники службы экстренной помощи использовали надувные плоты для спасения людей, оказавшихся в зданиях из-за наводнения.

Наводнение вызвало серьезные сбои в работе системы метро Нью-Йорка и пригородной железной дороги Metro North. Некоторые линии метро были полностью приостановлены, а многие станции закрыты. Некоторые автобусные маршруты замедлили движение, задерживая пассажиров на несколько часов. Чиновники предупредили некоторых жителей Нью-Йорка избегать поездок, если только они не покидают затопленную зону.

Наводнения в мире - детали

Шторм "Элиас" менее чем за день принес дождь, у результате которого выпала несколькомесячная норма осадков. Он пронесся по Греции в среду, всего через несколько недель после того, как шторм "Дэниэль" убил 17 человек в этой южноевропейской стране.

Деревни были затоплены, дороги затоплены, а школы были вынуждены закрыться в нескольких муниципалитетах, поскольку премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис мобилизовал государственные службы по чрезвычайным ситуациям и военный персонал для усиления обороны в районах, включая северный регион Фессалии.

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