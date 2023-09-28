Пожарная служба Греции заявила, что со вторника перевезла более 3000 человек в более безопасные места из-за ухудшения погоды.

Шторм "Элиас" менее чем за день принес дождь, у результате которого выпала несколькомесячная норма осадков. Он пронесся по Греции в среду, всего через несколько недель после того, как шторм "Дэниэль" убил 17 человек в этой южноевропейской стране.

Деревни были затоплены, дороги затоплены, а школы были вынуждены закрыться в нескольких муниципалитетах, поскольку премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис мобилизовал государственные службы по чрезвычайным ситуациям и военный персонал для усиления обороны в районах, включая северный регион Фессалии, пишет CNN.

Пожарная служба Греции заявила, что со вторника перевезла более 3000 человек в более безопасные места из-за ухудшения погоды.

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В среду вечером Европейская база данных суровой погоды объявила, что за предыдущие 24 часа выпало многомесячное количество дождей – и ожидается, что шторм продолжится, по крайней мере, до четверга с сильным дождем, градом, и громом, сообщает метеорологическая служба Греции.

Ураган в основном затронул центральную Грецию, регион, все еще оправившийся от последствий Даниэля, который обрушился на страну в начале сентября, разрушив критически важную инфраструктуру, превратив деревни в озера и убив по меньшей мере 17 человек.

Портовый город Волос в Фессалии входит в число тех, кто сильно пострадал от обоих штормов. Во время Дэниеля в Волосе выпало более чем в 10 раз больше осадков, чем в среднем за сентябрь, в то время как Элиас затопил дороги возле порта, а греческая полиция запретила движение транспорта в городе в качестве меры предосторожности.

По данным ESWD и Всемирной метеорологической организации, в Волосе выпало 298 мм (11,7 дюймов) осадков за 14 часов от Элиаса, что более чем в восемь раз превышает средний показатель по городу за сентябрь.

В других городах Греции также прошли сильные дожди. Лимни увидел 216 мм (8,5 дюйма) за 7 часов, а Истиайя увидел 140 мм (5,5 дюйма) за 3,5 часа. Греческая общественная телекомпания ERT сообщила, что на острове Эвия, пострадавшем от лесных пожаров в 2021 году, были затоплены деревни и обрушились дороги.

Греция является одной из как минимум 10 стран и территорий, пострадавших от сильного наводнения в этом месяце. Ученые предупреждают, что подобные экстремальные погодные явления, затрагивающие страны по всему миру, могут стать все более распространенными по мере ускорения климатического кризиса, заставляя правительства готовиться.

Ураганы в мире - детали

Наводнения, вызванные ураганом "Дениэль", последовавшим за разрушительными лесными пожарами в стране, "имеют следы изменения климата", заявил CNN 12 сентября министр охраны окружающей среды Греции Теодорос Скилакакис.

"У нас было самое теплое лето за всю историю. Море было очень теплым, что и привело к этому уникальному метеорологическому явлению", - сказал он.

В мире сбылся один из давних прогнозов специалистов, когда сильные наводнения пришли вслед за рекордно высокими температурами.

Как пишет издание The Washington Post, так, недавно на юг Бразилии обрушился сильный дождь, вызвавший наводнение, а на другом конце земного шара улицы Гонконга превратились в стремительные пороги. Там дождь шел со скоростью шесть дюймов в час - это самый интенсивный показатель с начала ведения наблюдений в 1884 году. Затем в понедельник прошел ливень на северо-востоке Ливии, в результате чего 5300 человек погибли и тысячи пропали без вести.

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