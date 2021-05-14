В Запорожье засняли редкое природное явление.
Фото кольца вокруг Солнца в Facebook опубликовала местная жительница Елена Булгакова.
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"Что это, кто знает?" - поинтересовалась девушка.
В комментариях к посту пользователи пришли к выводу, что это - гало.
Отметим, что гало (вторичное свечение вокруг мощного источника света) чаще всего появляется в морозную погоду, однако может наблюдаться и теплое время года. Обычно оно имеет форму круга, кольца, дуги или светового столба и появляется вокруг Солнца и Луны из-за кристалликов (или капелек) воды, взвешенных в воздухе.
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