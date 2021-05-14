Вокруг Солнца в Запорожье образовался светящийся круг - гало.

В Запорожье засняли редкое природное явление.

Фото кольца вокруг Солнца в Facebook опубликовала местная жительница Елена Булгакова.

Читайте такжеЗеленое небо и 71 тысяча молний: Австралию накрыл мощный шторм (фото, видео)

"Что это, кто знает?" - поинтересовалась девушка.

В комментариях к посту пользователи пришли к выводу, что это - гало.

Отметим, что гало (вторичное свечение вокруг мощного источника света) чаще всего появляется в морозную погоду, однако может наблюдаться и теплое время года. Обычно оно имеет форму круга, кольца, дуги или светового столба и появляется вокруг Солнца и Луны из-за кристалликов (или капелек) воды, взвешенных в воздухе.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская