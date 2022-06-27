Украинские полярники увидели редкие перламутровые облака.

Недавно украинские полярники несколько раз наблюдали уникальное явление над станцией "Академик Вернадский" - перламутровые облака.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

По словам метеоролога Анжелики Ганчук, это явление формируется на большой как для облаков высоте - 15-30 километров.

"Но как может образоваться облако на тех высотах атмосферы, где обычно совсем сухо? Когда здесь, у земли, воздушный поток встречает препятствие в виде гор, образуется волна, которая на подветренной стороне горы способствует выносу влаги от Земли на большие высоты, в лишенную других облаков стратосферу. Там при низких температурах и больших скоростях ветра влага может существовать только в виде мельчайших капелек переохлажденной воды и кристалликов льда", - рассказала специалист.

По ее словам, именно благодаря этому и возникает перламутровая красота таких облаков. Во время захода солнца свет отражается от кристалликов в облаках таким образом, что возникает оптический эффект иризации. Он и "красит" облака в разные цвета.

Напомним, ранее в небе над Харьковом заметили редкие протисутінкові лучи.

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