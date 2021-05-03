Днем 3 мая в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Об этом со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра сообщили в КГГА.
Читайте такжеНа Пасху Украину зальет дождями, но при этом потеплеет до +25° (карта)Напомним, во время сильного ветра нужно:
все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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