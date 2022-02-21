Киевлянам напомнили рекомендации, которых следует придерживаться при сильном ветре.

В ближайший час и до конца дня в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

Согласно обнародованной информации, речь идет о I уровень опасности, желтом.

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Основные рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:

закрыть плотно окна;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, начиная с 6 февраля среднесуточная температура воздуха в столице стабильно превышает 0°С. Это свидетельствует о том, что в Киев пришла метеорологическая весна почти на месяц раньше климатической нормы.

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