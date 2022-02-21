Сегодня в Киеве ожидается сильный ветер / фото ua.depositphotos.com
В ближайший час и до конца дня в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.
Согласно обнародованной информации, речь идет о I уровень опасности, желтом.
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Основные рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:
- закрыть плотно окна;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Напомним, начиная с 6 февраля среднесуточная температура воздуха в столице стабильно превышает 0°С. Это свидетельствует о том, что в Киев пришла метеорологическая весна почти на месяц раньше климатической нормы.