В Киеве объявили I уровень опасности: ожидается ухудшение погоды

Сегодня в столице прогнозируется туман, видимость составит 200-500 метров.

В Киеве ожидается осложнение погодных условий из-за тумана / фото УНИАН

В Киеве из-за ухудшения погодных условий объявили предупреждение.

Об этом говорится на сайте ГСЧС Украины.

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"Утром 22 января в столице туман, видимость 200-500м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах.

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