По данным синоптиков, в столице сохранится густой туман.

Синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киеву и Киевской области.

По данным Укргидрометцентра, сегодня до конца суток ожидается туман.

"До конца суток 25 ноября сохранится туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

"Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах", - отметили синоптики.

Народный синоптик Станислав Щедрин предупредил, об осадках в Житомирской, Киевской и местами в Черкасской областях. По его словам, сегодня вечером и в ночь на 26 ноября в указанных областях ожидаются дожди с переходом в снегопад, поэтому будет очень скользко.

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня в Киеве снова ожидается мокрая погода. Весь день будет пасмурно, ожидается дождь.

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