Синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киеву и Киевской области.
По данным Укргидрометцентра, сегодня до конца суток ожидается туман.
"До конца суток 25 ноября сохранится туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.
"Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах", - отметили синоптики.
Ухудшение погоды на Киевщине
Народный синоптик Станислав Щедрин предупредил, об осадках в Житомирской, Киевской и местами в Черкасской областях. По его словам, сегодня вечером и в ночь на 26 ноября в указанных областях ожидаются дожди с переходом в снегопад, поэтому будет очень скользко.
Как сообщал Погода УНИАН, сегодня в Киеве снова ожидается мокрая погода. Весь день будет пасмурно, ожидается дождь.