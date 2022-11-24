Перед выходными в Киеве снова ожидается мокрая погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, в ночь на 25 ноября, температура в столице будет окло +1°...+2°, днем - такая же, около +1°. Весь день будет пасмурно, ожидается дождь.
Ощущение прохлады добавит северо-западный и северный ветер, скорость которого будет 2,2 - 4 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет повышаться, 746-748 миллиметров ртутного столба.
Погода на завтра
Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -2°, днем 0°.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем -2°.
В Ривне в пятницу ожидается сплошная облачность, ночью -3°, днем -2°.
В Тернополе 25 ноября ночью будет -2°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем -1°, снег.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +1°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +4°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем 0°, мокрый снег.
В Виннице завтра будет -2°...0°, пасмурно, сплошная облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью -1, днем 0, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +5°, дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +3°...+6°.
В Одессе 25 ноября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +8°, дождь.
В Херсоне в пятницу ночью +7°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Николаеве завтра будет сплошная облачность, ночью +6°, днем +9°, дождь.
В Запорожье температура ночью +6°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +1°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +4°.
В Днепре температура ночью будет +4°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.
В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, +8°...+11°, дождь.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +8°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +7°.