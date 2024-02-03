В ближайшие дни в столице будет ветрено и периодически ожидаются дожди и мокрый снег.

В Киеве в ближайшие дни ожидается мокрая и ветреная погода. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"В следующие 5 суток погода будет ветреной", - говорят синоптики.

По их данным, из региона Балтийского моря будет поступать влажный воздух, поэтому временами будут наблюдаться осадки в виде дождя и мокрого снега. Ближайший "сухой" день ожидается только 7 февраля, но ночью все равно будет небольшой дождь.

Видео дня

В то же время температурный режим будет сохраняться достаточно теплым, как на начало февраля. Днем ожидается 4-7 тепла, а до нуля температура будет снижаться только ночью.

Ухудшение погоды в Украине - что говорят синоптики

В ближайшие дни погоду в Украине будут определять атмосферные фронты с северо-запада. Они вызовут осадки и усиление ветра по всей стране. В то же время, по данным Укргидрометцентра, будут преобладать плюсовые значения температуры. Так, днем 4 и 5 февраля ожидается +1°...+7°, в воскресенье и понедельник на юге страны воздух будет прогреваться вплоть до +11°.

По прогнозам, в следующие трое суток в Украине пройдут небольшие и умеренные дожди и мокрый снег. Скорость ветра будет 7-12 м/с, но сегодня, 3 февраля, его порывы будут достигать 15-20 м/с.

Вас также могут заинтересовать новости: