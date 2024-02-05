Начало недели в Украине будет теплым, но богатым на осадки. Практически по всей стране продолжатся дожди, местами - с мокрым снегом. Температура в большинстве областей будет +5°...+10°, на Закарпатье воздух прогреется до +11°, в Одесской области - до +13°. Свежее будет на левобережье - местами лишь +2°...+4°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +4°, мокрый снег.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +7°, дождь.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +7°, дождь.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +1°, днем +5°, дождь.
- В Тернополе 5 февраля ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +7°, дождь.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +3°, днем +10°, дождь.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +6°, днем +11°, пасмурно, дождь.
- В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью +5°, днем +10°, дождь.
- В Виннице сегодня будет +2°...+8°, небольшая облачность, мокрый снег.
- В Житомире в понедельник будет ночью +1° днем +6°, небольшая облачность, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+5°, небольшая облачность, мокрый снег.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +5°, мокрый снег.
- В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +7°, небольшая облачность, дождь.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха 0°...+3°, дождь.
- В Одессе 5 февраля - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +13°, легкий дождь.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +3°, днем +9°, небольшая облачность, дождь.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +10°, дождь.
- В Запорожье температура ночью +1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -1°, а днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°, мокрый снег.
- В Днепре температура ночью будет +1°, днем +4°, небольшая облачность, дождь.
- В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, +4°...+7°, дождь.
- В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью +1°, днем +5°, небольшой дождь.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +4°, дождь и мокрый снег.
Приметы погоды 5 февраля
Если в этот день птицы сидят на снегу - к оттепели.