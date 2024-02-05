Во второй половине дня осадки прекратятся.

Начало недели в Киеве будет пасмурным, ветреным и мокрым. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром столбики термометров в столице покажут +3°, днем температура максимально поднимется до +5°, а вечером вновь снизится - до +2°. Ожидается преимущественно облачная погода с ливнем. Во второй половине дня погода стабилизируется: осадки прекратятся, а облачность станет меньше.

В течение дня ожидается западный ветер, скорость которого будет 7-12 м/с, ожидаются порывы. Атмосферное давление сильно пониженное, но будет расти, 731-736 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Погода 5 февраля - прогноз по Украине

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +7°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +7°, дождь.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +1°, днем +5°, дождь.

В Тернополе 5 февраля ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +7°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +3°, днем +10°, дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +6°, днем +11°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью +5°, днем +10°, дождь.

В Виннице сегодня будет +2°...+8°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Житомире в понедельник будет ночью +1° днем +6°, небольшая облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+5°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +5°, мокрый снег.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +7°, небольшая облачность, дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха 0°...+3°, дождь.

В Одессе 5 февраля - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +13°, легкий дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет +3°, днем +9°, небольшая облачность, дождь.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +10°, дождь.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -1°, а днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +4°, небольшая облачность, дождь.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, +4°...+7°, дождь.

В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью +1°, днем +5°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +4°, дождь и мокрый снег.

Вас также могут заинтересовать новости: