Температура в столице снова будет подниматься до +35 и даже выше

С сегодняшнего дня, 22 августа, в Киеве ожидается некоторое похолодание, однако оно будет кратковременным - уже вскоре температура снова значительно повысится. Об этом предупредила известный синоптик Наталья Диденко.

"22, 23 и 24 августа, на День Независимости Украины, в Киеве ожидается ослабление жары", - порадовала синоптик.

Температура воздуха, по ее прогнозу, снизится до более сознательных +25...+29 градусов, временами еще будет +30 градусов.

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"Однако в воскресенье и понедельник сильная кусачая жара в столицу вернется", - предупреждает эксперт по погоде.

Столбики термометров, по ее данным, снова будут подниматься до +35 градусов и, возможно, выше.

Погода 22 августа - прогноз

В южной части, а также в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях 22 августа местами пройдут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории сегодня будет без осадков.

Ветер ожидается северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем в западных и Житомирской областях снизится до +21°...+26°, в Карпатах будет +15°...+20°. В Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях столбики термометров покажут +28°...+33°, а на остальной территории будет сильная жара +35°...+37°.

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