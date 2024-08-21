Температура в столице снизится на 3-5 градусов.

В четверг, 22 августа, погода в Киеве изменится. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН. Температура в столице снизится на 3-5 градусов, а течение дня может быть дождь с грозой.

Ночью в Киеве будет +21°...+22°, а днем температура максимально повысится до +29°. Ожидается небольшая облачность.

Атмосферное давление чуть повысится, но все равно будет ниже нормы, 742-745 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений усилится до 5-10 м/с.

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Погода 22 августа - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +22°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +22°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +23°, небольшой дождь.

В Тернополе 22 августа ночью будет +18°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +18°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +19°, днем +25°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +19°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +18°...+29°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире в четверг ночью будет +18°, днем +28°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+30°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +23°, днем +32°.

В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +33°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +20°...+35°.

В Одессе 22 августа - практически безоблачно, температура ночью +24°, днем +32°.

В Херсоне в четверг ночью будет +22°, днем +35°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +36°.

В Запорожье температура ночью +22°, днем +34°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +35°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +35°.

В Днепре температура ночью будет +22°, днем +32°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +21°...+30°, дождь.

В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +37°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +37°.

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