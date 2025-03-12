Синоптики объявили І уровень опасности в горах.

В Карпатах второй день подряд бушует шторм. Об этом сообщают горные спасатели Прикарпатья.

"Внимание! Шторм продолжается! По состоянию на 08:00 12 марта на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, ветер западный 19 м/с, температура воздуха -2°С", - сообщают спасатели.

По их данным, после вчерашнего дождя склоны покрыты льдом. "Не выходите в высокогорье!" - предупреждают специалисты.

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Тем временем Укргидрометцентр объявил в Карпатах І уровень опасности. По прогнозу синоптиков, сегодня днем в горах порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Также, по данным Укргидрометцентра, 12 марта на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Объявлен 3 уровень опасности.

В среду погоду в Украине будет определять поле пониженного давления. Атмосферные фронты с запада и юго-запада обусловят увеличение облачности. Днем небольшой дождь ожидается в северной части страны.

"К нам будет поступать с юго-запада влажный теплый воздух", - говорят синоптики.

Ветер сегодня будет юго-западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах, местами в Киевской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем +14°...+19°, на побережье морей +9°...+14°. В Карпатах днем +8°...+13°.

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