Зима не отступает: в Карпатах - снегопад, температура упала до -17° (фото)

Спасатели предупреждают о снеголавинной опасности.

Карпаты заносит снегом / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сегодня, 24 марта, Карпаты накрыла метель.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский облачно, ограничена видимость до 30 метров. Ветер северо-восточный 11-12 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что температура воздуха в горах составляет -17°.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают об умеренной снеголавинной опасности (2 уровня), которая удержится на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в средногорье Львовской области.

Прогноз погоды в Украине на 24 марта: данные погоды УНИАН

В среду, 24 марта, в южных и восточных областях, а также в центре Украины ожидаются дожди со снегом. В западных регионах будет солнечно и без осадков. В среднем по стране потеплеет на несколько градусов.

В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -4°, днем +5°.

Во Львове в среду ожидается переменная облачность, ночью -5°, днем +4°.

В Одессе - переменная облачность, температура ночью 0°, днем +5°, мокрый снег.