Сегодня снеголавинная опасность существует на высокогорье Ивано-Франковской области, а также в Закарпатской и в средногорье Львовской областей.

В Карпатах на сегодня, 15 декабря, объявлено штормовое предупреждение из-за высокой снеголавинной опасности.

Об этом в Facebook сообщает Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.

"Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), удержится 15 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области", - говорится в предупреждении.

Специалисты предупреждают, что возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.

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Также умеренная снеголавинная опасность второго уровня ожидается на высокогорье Закарпатской и в средногорье Львовской областей.

"Настоятельно советуем воздержаться от походов на высокогорье!"- говорят синоптики.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украину идет серьезное похолодание. По ее словам, температура воздуха 21-23 декабря в ночные часы может опускаться до -12...-18 градусов, а днем мороз будет колебаться вблизи -5...-10 градусов.

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Автор: Екатерина Лиманская