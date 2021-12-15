В Карпатах на сегодня, 15 декабря, объявлено штормовое предупреждение из-за высокой снеголавинной опасности.
Об этом в Facebook сообщает Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.
"Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), удержится 15 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области", - говорится в предупреждении.
Специалисты предупреждают, что возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.
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Также умеренная снеголавинная опасность второго уровня ожидается на высокогорье Закарпатской и в средногорье Львовской областей.
"Настоятельно советуем воздержаться от походов на высокогорье!"- говорят синоптики.
Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украину идет серьезное похолодание. По ее словам, температура воздуха 21-23 декабря в ночные часы может опускаться до -12...-18 градусов, а днем мороз будет колебаться вблизи -5...-10 градусов.
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