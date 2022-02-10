Сегодня в горах возможны лавины.

На сегодня, 10 февраля, в Карпатах объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о возможности схода лавин.

В частности, по данным Отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра, значительная снеголавинная опасность третьего уровня удержится 10 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Львовской области.

Также умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) будет10 февраля в горах Ивано-Франковской области.

Как сообщается, возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин.

Туристам советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Напомним, ранее в Карпатах снежной лавиной накрыло 5 туристов. Произошло это вблизи Долины Боржава. Откопаться люди смогли сами. Из-за травмы одного пришлось эвакуировать спасателям.

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