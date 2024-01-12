Трещина в земле образовалась в результате извержения вулкана.

В Исландии мужчина пропал без вести после того, как упал в трещину в земле. Раскол образовался в результате недавней вулканической активности на полуострове Рейкьянес.

Как сообщает Newsweek, инцидент произошел в Гриндавике, прибрежном рыбацком городке недалеко от места недавнего извержения.

Мужчина, который работал над уплотнением грунта в трещине, исчез утром 11 января 2024 года. На поиски были брошены более 200 человек, но местонахождение рабочего до сих пор не установлено.

Видео дня

Начальник местной полиции выразил решимость продолжать поиски, пока мужчина не будет найден. Он подчеркнул сложный характер операции, учитывая неопределенность относительно глубины трещины и необходимость обеспечения безопасности спасательной команды. Операция предполагает осторожный подход: в расселину спускаются по два человека одновременно.

Извержение вулкана в Исландии - что известно

Сейсмическая активность на полуострове Рейкьянес впервые была замечена в начале ноября 2023 года. Подземные толчки привели к трещинам в грунте в Гриндавике и его окрестностях. Из-за этого пришлось эвакуировать почти 4000 жителей.

Местные власти построили земляные стены и каналы для отвода потоков лавы, чтобы защитить город от разрушения. Трещинное извержение закончилось 21 декабря, но сейсмическая активность в этом районе продолжается до сих пор, а Исландское метеорологическое бюро предупреждает о возможном новом извержении.

Вас также могут заинтересовать новости: