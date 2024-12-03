В городе и области сегодня в первой половине дня действует І уровень опасности.

Во Львове на сегодня, 3 декабря, объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, усложнение погоды ожидается и по территории Львовской области и продлится в течение первой половины дня.

"По территории Львовской области и по городу Львову в первой половине дня 3 декабря туман видимостью 200 - 500 м, на дорогах гололедица", - прогнозируют в гидрометцентре.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове - прогноз

3 декабря погоду на Львовщине будет определять поле повышенного атмосферного давления.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Без осадков. В первой половине дня туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура по области +3°...+8°, а во Львове столбики термометров покажут +4°...+6°.

В течение первой недели календарной зимы на Львовщине прогнозируется еще умеренно теплая и преимущественно без существенных осадков погода. Лишь ближе к выходным атмосферные фронты обусловят небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура в ближайшие дни будет колебаться.

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