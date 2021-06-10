Это растение распространено в Азии.

В Одесском ботаническом саду имени Мечникова расцвели вейгелы.

Об этом сообщается на странице ботсада в Facebook.

"Буйство цветения вейгел", - подписаны снимки.

И правда, буйство. Эти небольшие цветы густо покрывают ветви кустарника. Вейгелу используют в ландшафтном дизайне и озеленении, высаживая их на склонах и откосах, а также для создания живой изгороди.

Это растение распространено в восточной и юго-восточной Азии.

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Автор: Екатерина Лиманская