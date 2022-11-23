В течение дня температура в столице поднимется до +2°...+3°.

В четверг, 24 ноября, в Киеве ожидается потепление, однако в течение всего дня будет идти дождь. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В ночь на четверг температура в столице опустится до -1°, а днем столбики термометров поднимутся до +2°...+3°. Ожидается пасмурная погода, небо будет затянуто облаками.

Дискомфорта добавит восточный ветер, скорость которого ожидается от 2,4 до 3,4 м/с. Атмосферное давление пониженное, 742-743 миллиметра ртутного столба.

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Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +2°, снег с дождем.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем 0°.

В Ривне в среду ожидается сплошная облачность, ночью -1°, днем 0°.

В Тернополе 24 ноября ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +1°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +3°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут и ночью, и днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Черновцах в четверг - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +3°.

В Виннице завтра будет +1°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Житомире в четверг будет ночью -1, днем +2, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +6°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +1°...+5°, небольшой дождь.

В Одессе 24 ноября - пасмурно,сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +11°, дождь.

В Херсоне в четверг ночью +8°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет сплошная облачность, ночью +8°, днем +11°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит -1°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +3°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +7°...+13°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +6°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +6°.

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