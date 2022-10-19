Осадки сконцентрируются на Левобережье.

В четверг, 20 октября, в Украине резко испортится погода. Температура по всей стране упадет на 5-8 градусов. В большинстве областей столбики термометров не поднимутся выше +8°...+10°. Дожди покинут западную часть Украины и сконцентрируются на Левобережье.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +4°, днем +8°, сильный дождь.

Во Львове в четверг будет практически безоблачно. Ночью +1°, днем +10°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +2°, днем +10°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +1°, днем +9°.

В Тернополе 20 октября ночью будет +3°, днем +10°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +9°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +10°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+13°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +5°, днем +10°

В Виннице завтра будет +2°...+9°, практически безоблачно.

В Житомире в четверг будет ночью +3°, днем +9°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +10°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, легкий дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +5°...+9°, дождь.

В Одессе 20 октября - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +12°.

В Херсоне в четверг ночью +7°, днем +11°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +12°.

В Запорожье завтра температура ночью +5°, днем +10°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Сумах температура воздуха составит +4°...+10°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, сполшная облачность, температура ночью +5°, днем +8°, дождь.

В Днепре завтра температура ночью будет +5°, днем +9°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +4°...+9°, сильный дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, ливень, температура ночью +4°, днем +10°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +5°, днем +11°, ливень.

Народные приметы на 20 октября

20 октября - Сергея мученика. Если земля покроется снежком, то через месяц быть настоящей зиме.

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