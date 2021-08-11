Распространению огня способствует невыносимая жара.

По меньшей мере 25 алжирских солдат и 17 мирных жителей погибли в результате лесных пожаров к востоку от столицы Алжира.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, еще несколько солдат пострадали при тушении пожаров в лесном районе Кабилия.

Осложняет борьбу с огнем сильная жара. Так на сегодня, 11 августа, в Алжире прогнозируется +46 градусов.

Министр внутренних дел Камел Бельджуд заявил, что около 50 возгораний имели "криминальное происхождение".

Напомним, как сообщал Погода УНИАН, лесные пожары в Алжире возникли в горных районах к востоку от столицы страны и уже подобрались к жилым домам. Многим местным жителям пришлось спасаться бегством.

Лесные пожары в Греции

Как ранее сообщал Погода УНИАН, в Греции в разных регионах страны эвакуируют тысячи людей в связи с лесными пожарами.

В частности, лесные пожары все больше угрожают населенным пунктам, сжигая десятки домов, коммерческих предприятий и хозяйств.

От огня погиб один пожарный-доброволец и еще 20 получили ожоги, когда огонь угрожал одному из национальных парков Афин.

Автор: Екатерина Лиманская