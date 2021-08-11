По меньшей мере 25 алжирских солдат и 17 мирных жителей погибли в результате лесных пожаров к востоку от столицы Алжира.
Об этом сообщает BBC.
Как сообщается, еще несколько солдат пострадали при тушении пожаров в лесном районе Кабилия.
Осложняет борьбу с огнем сильная жара. Так на сегодня, 11 августа, в Алжире прогнозируется +46 градусов.
Министр внутренних дел Камел Бельджуд заявил, что около 50 возгораний имели "криминальное происхождение".
Напомним, как сообщал Погода УНИАН, лесные пожары в Алжире возникли в горных районах к востоку от столицы страны и уже подобрались к жилым домам. Многим местным жителям пришлось спасаться бегством.
Лесные пожары в Греции
Как ранее сообщал Погода УНИАН, в Греции в разных регионах страны эвакуируют тысячи людей в связи с лесными пожарами.
В частности, лесные пожары все больше угрожают населенным пунктам, сжигая десятки домов, коммерческих предприятий и хозяйств.
От огня погиб один пожарный-доброволец и еще 20 получили ожоги, когда огонь угрожал одному из национальных парков Афин.