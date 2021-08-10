Более 600 пожарных борются с огнем на острове Эвия.

Тысячи людей вынуждены эвакуироваться из-за того, что масштабный лесной пожар распространяется по греческому острову Эвия.

Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, пожар, возникший в северной части острова Эвия в Греции с 3 августа вынудил более 2500 человек покинуть свои дома.

Сотни домов были разрушены, но окончательный размер ущерба все еще неизвестен.

Более 600 пожарных борются с пламенем на Эвии, им помогают 5 вертолетов и 5 самолетов.

Это самый серьезный из десятков лесных пожаров, произошедших в Греции за последние 7 дней.

Лесные пожары в Греции

Как ранее сообщал Погода УНИАН, в Греции в разных регионах страны эвакуируют тысячи людей в связи с лесными пожарами.

В частности, лесные пожары все больше угрожают населенным пунктам, сжигая десятки домов, коммерческих предприятий и хозяйств.

От огня погиб один пожарный-доброволец и еще 20 получили ожоги, когда огонь угрожал одному из национальных парков Афин.

Пожары в Греции возникли на фоне сильной жары. Там зафиксировали рекордную для страны температуру: +47,1°. В городе Лангадас, недалеко от Салоников на севере Греции, во вторник была зафиксирована самая высокая температура в стране - 47,1 градуса по Цельсию.

По данным метеорологов, жара не отступит еще долго.

Автор: Екатерина Лиманская