Тысячи людей вынуждены эвакуироваться из-за того, что масштабный лесной пожар распространяется по греческому острову Эвия.
Об этом сообщает The Watchers.
Как сообщается, пожар, возникший в северной части острова Эвия в Греции с 3 августа вынудил более 2500 человек покинуть свои дома.
Сотни домов были разрушены, но окончательный размер ущерба все еще неизвестен.
Более 600 пожарных борются с пламенем на Эвии, им помогают 5 вертолетов и 5 самолетов.
Это самый серьезный из десятков лесных пожаров, произошедших в Греции за последние 7 дней.
Лесные пожары в Греции
Как ранее сообщал Погода УНИАН, в Греции в разных регионах страны эвакуируют тысячи людей в связи с лесными пожарами.
В частности, лесные пожары все больше угрожают населенным пунктам, сжигая десятки домов, коммерческих предприятий и хозяйств.
От огня погиб один пожарный-доброволец и еще 20 получили ожоги, когда огонь угрожал одному из национальных парков Афин.
Пожары в Греции возникли на фоне сильной жары. Там зафиксировали рекордную для страны температуру: +47,1°. В городе Лангадас, недалеко от Салоников на севере Греции, во вторник была зафиксирована самая высокая температура в стране - 47,1 градуса по Цельсию.
По данным метеорологов, жара не отступит еще долго.