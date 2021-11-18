Наталья Диденко обещает украинцам "погодные качели" - на смену похолоданию придет потепление.

В пятницу, 19 ноября, в Украине ожидается дождь и мокрый снег. Последний прогнозируют на Сумщине, местами в Черниговской, Киевской, Полтавской, Харьковской областях и в Карпатах.

Об этом пишет в своем Telegram-канале известный синоптик Наталка Диденко.

"Дождь придет в южную часть Украины во второй половине дня или уже вечером. На Донетчине и Луганщине - без существенных осадков", - прогнозирует она.

Читайте такжеНа смену морозам в Украину идут дожди: где понадобится зонт (карта)Кроме того, украинцам обещают сильный ветер на Западе и севере Украины.

"Температура воздуха после холодной ночи днем немного повысится, предполагается +2°....+8°. 20-го ноября потеплеет еще на несколько градусов", - рассказала Диденко.

По ее прогнозу, 19 ноября в Киеве ожидаются дожди, днем столбики термометров будут показывать +5°.

"20-21 ноября станет еще теплее на пару градусов, однако атмосфера будет неустойчивой, воздух влажным, с осадками, ветер - порывистым. С понедельника-вторника снова похолодает, а ближе к следующим выходным снова потеплеет", - добавила синоптик.

Как прогнозирует Укргидрометцентр, первый снег в Киеве ожидается в ночь на пятницу, 19 ноября. По прогнозу синоптиков, температура воздуха днем прогреется до + 3°...+5°, а ночью опустится до -1°. Ветер ожидается юго-западный, 5-10 м / с.

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Автор: Ольга Робейко