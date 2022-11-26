Местами при снижении температуры ожидается снег или мокрый снег.

Сегодня, 26 ноября, в Украине будет пасмурно и мокро. В большинстве областей пройдут дожди, а местами при снижении температуры ожидается снег или мокрый снег. Холоданее всего будет на севере, а теплее всего - на юге и юго-востоке. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В западных областях Украины сегодня будет ...+1°...+5°. В Тернопольской, Львовской и Волынской областях ожидаются осадки в виде снега или мокрого снега. На остальной территории - преимущественно сухо.

На севере Украины сегодня будет холоднее всего. Здесь столбики термометров днем покажут лишь -1°...+2°. Будет пасмурно, местами пройдут дожди или мокрый снег.

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В центральных областях Украины тепло распределится неравномерно. Так, в Винницкой области температура днем будет около "нуля", а на остальной территории воздух прогреется до +3°...+7°. Также везде, кроме Винничины, ожидаются дожди, а в Черкассах - с мокрым снегом.

На востоке Украины сегодня будет от +3° до +6°. В Луганской и Донецкой областях пройдут небольшие дожди.

Жителей юга Украины сегодня ждет самая теплая погода. Здесь температура днем составит +5°...+9°. Ожидаются дожди.

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