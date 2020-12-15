Дожди и снег резко отступят: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)

16:30, 15 декабря 2020
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Украинцев в среду ожидает сухая прохладная погода.

Завтра в Украине будет облачный день / фото УНИАН
Завтра в Украине будет облачный день / фото УНИАН

В среду, 16 декабря, на большей половине территории Украины - облачно, в западных и центральных регионах покажется солнце. Средняя температура по стране +2°, даже в Крыму она упадет до +3°. Осадков не ожидается.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +1°.
  • В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -1°, днем +1°.
  • Во Львове в среду - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.
  • В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.
  • В Ривне в среду переменная облачность, ночью -1°, днем +2°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью -1°, днем +1°, облачно.
  • В Хмельницком завтра ночью 0°, днем +2°, облачно.
  • В Ивано-Франковске завтра ночью -1°, днем +2°, облачно.
  • В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.
  • В Виннице завтра переменная облачность, -1°...+3°.
  • В Житомире в среду будет облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +3°.
  • В Черкассах ночью -2°, днем 0°, облачно.
  • В Кропивницком пасмурно, температура ночью -3°, днем -1°.
  • В Полтаве завтра пасмурно, температура воздуха -3°...-1°.
  • В Одессе 16 декабря - облачно, температура ночью -1°, днем 0°.
  • В Херсоне в среду ночью -2°, днем +1°, облачно.
  • В Николаеве завтра облачно, ночью -2°, днем +1°.
  • В Запорожье - облачно, температура ночью -2°, днем 0°.
  • В Сумах завтра пасмурно, температура воздуха -3°...0°.
  • В Харькове - облачно, температура ночью -4°, днем -1°.
  • В Днепре - облачно, температура ночью -3°, днем 0°.
  • В Симферополе в среду будет переменная облачность, -2°...+3°.
  • В Краматорске - пасмурно, температура ночью -4°, днем -1°. 
  • В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -5°, днем -1°.
Прогноз погоды в Украине на 16 декабря / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 16 декабря / фото УНИАН

16 декабря — Ивана Молчальника Верными синоптиками, особенно для прогноза на ближайшее время, являются животные. Кошка в печурку — стужа на двор; кошка клубком — на мороз. И ждите мороза, если кошка во время сна закрывает лапкой мордочку. Кошка ложится на пол, крепко спит; лежит посреди комнаты, откинув хвост; лежит животом вверх; садится на подоконник и смотрит в окно — к потеплению. А если кошка скребет пол, то будет метель.

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Автор: Елена Пилипчак

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