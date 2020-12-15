Дожди и снег резко отступят: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)
Украинцев в среду ожидает сухая прохладная погода.
В среду, 16 декабря, на большей половине территории Украины - облачно, в западных и центральных регионах покажется солнце. Средняя температура по стране +2°, даже в Крыму она упадет до +3°. Осадков не ожидается.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
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- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +1°.
- В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -1°, днем +1°.
- Во Львове в среду - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.
- В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.
- В Ривне в среду переменная облачность, ночью -1°, днем +2°.
- В Тернополе температура воздуха ночью -1°, днем +1°, облачно.
- В Хмельницком завтра ночью 0°, днем +2°, облачно.
- В Ивано-Франковске завтра ночью -1°, днем +2°, облачно.
- В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.
- В Виннице завтра переменная облачность, -1°...+3°.
- В Житомире в среду будет облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +3°.
- В Черкассах ночью -2°, днем 0°, облачно.
- В Кропивницком пасмурно, температура ночью -3°, днем -1°.
- В Полтаве завтра пасмурно, температура воздуха -3°...-1°.
- В Одессе 16 декабря - облачно, температура ночью -1°, днем 0°.
- В Херсоне в среду ночью -2°, днем +1°, облачно.
- В Николаеве завтра облачно, ночью -2°, днем +1°.
- В Запорожье - облачно, температура ночью -2°, днем 0°.
- В Сумах завтра пасмурно, температура воздуха -3°...0°.
- В Харькове - облачно, температура ночью -4°, днем -1°.
- В Днепре - облачно, температура ночью -3°, днем 0°.
- В Симферополе в среду будет переменная облачность, -2°...+3°.
- В Краматорске - пасмурно, температура ночью -4°, днем -1°.
- В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -5°, днем -1°.
16 декабря — Ивана Молчальника Верными синоптиками, особенно для прогноза на ближайшее время, являются животные. Кошка в печурку — стужа на двор; кошка клубком — на мороз. И ждите мороза, если кошка во время сна закрывает лапкой мордочку. Кошка ложится на пол, крепко спит; лежит посреди комнаты, откинув хвост; лежит животом вверх; садится на подоконник и смотрит в окно — к потеплению. А если кошка скребет пол, то будет метель.
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- Винница+2°... -2°
- Днепр+1°... -2°
- Донецк0°... -4°
- Житомир+2°... -1°
- Запорожье+2°... -2°
- Ивано-Франковск+3°... -2°
- Киев+2°... -1°
- Кропивницкий+1°... -2°
- Луганск0°... -4°
- Луцк+3°... -1°
- Львов+2°... -1°
- Николаев+4°... -1°
- Одесса+4°... -1°
- Полтава0°... -3°
- Ровно+2°... -1°
- Симферополь+7°... -1°
- Сумы-1°... -3°
- Тернополь+3°... -1°
- Харьков0°... -4°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницкий+3°... -1°
- Черкассы+1°... -2°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+5°... -2°