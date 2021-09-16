Уже с завтрашнего дня, 17 сентября, в Украине начнутся дожди.

После продолжительного теплого периода в Украину возвращается похолодание и дожди.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Уже завтра, 17 сентября, в Украине начнутся дожди. Осадки накроют западные и северные области страны. Местами ожидаются ливни.

Дожди в Украине пробудут несколько дней и начнут постепенно покидать страну с понедельника, 20 сентября. Однако с этого дня также ожидается и существенное похолодание. На западе и севере температура упадет до +8°...+13°. На остальной территории будет чуть теплее, до 22°.

В последующие дни температура продолжит постепенно снижаться. Уже 23 сентября ночью в западных областях столбики термометров опустятся до 0°. А днем по всей стране ожидается не более +13°...+16°.

После этого дня в Украину вернутся небольшие дожди и начнется повышение температуры. Столбики термометров опять будут подниматься до +16°...+18° и даже +20°.

Последние дни сентября будут сухими и по-осеннему теплыми, местами до +20°...+22°.

30 сентября во многих областях ожидается ясная и безоблачная погода, однако кое-где пройдут небольшие дожди.

Напомним, в ближайшие выходные в Украине стоит ожидать существенного похолодания. Как сообщала Наталья Диденко, ощутимое похолодание придется на ближайшие выходные. В субботу и воскресенье ожидается от +13 до +16 градусов.

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Автор: Екатерина Лиманская