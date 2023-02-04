Сегодня, 4 февраля, на западе Украины ожидается много осадков. Об этом предупреждают синоптики Укргидрометцентра.
По их данным, в четырех областях ожидается значительный снег и метель. I уровень опасности объявлен в:
- Закарпатской области;
- Львовской области;
- Ивано-Франковской области;
- Черновицкой области.
Погода сегодня
По данным Погода УНИАН, сегодня в Украине начнется похолодание. Температура в течение дня снизится по всей стране. На севере и северо-западе даже днем будет "минус".
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В частности, на западе Украины температура днем будет держаться от -3° до "нуля", только на Закарпатье и в Ивано-Франковской области столбики термометров поднимутся до +1°.