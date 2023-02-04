В некоторых областях Украины объявили желтый уровень опасности / фото ua.depositphotos.com

Сегодня, 4 февраля, на западе Украины ожидается много осадков. Об этом предупреждают синоптики Укргидрометцентра.

По их данным, в четырех областях ожидается значительный снег и метель. I уровень опасности объявлен в:

  • Закарпатской области;
  • Львовской области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Черновицкой области.
Штормовое предупреждение на сегодня оголсилы на западе Украины / фото Укргидрометцентр

Погода сегодня

По данным Погода УНИАН, сегодня в Украине начнется похолодание. Температура в течение дня снизится по всей стране. На севере и северо-западе даже днем будет "минус". 

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В частности, на западе Украины температура днем будет держаться от -3° до "нуля", только на Закарпатье и в Ивано-Франковской области столбики термометров поднимутся до +1°.

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