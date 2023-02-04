Во многих областях 4 февраля ожидается снег.

В субботу, 4 февраля, в Украине начнется похолодание. Температура в течение дня снизится по всей стране. На севере и северо-западе даже днем будет "минус".

Сегодня в Украине будет доминировать пасмурная погода и во многих областях ожидается снег. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины температура днем будет держаться от -3° до "нуля", лишь на Закарпатье и в Ивано-Франковской области столбики термометров поднимутся до +1°. Повсеместно ожидается снег.

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В северных областях небо сегодня будет затянуто облаками. Температура ожидается на уровне -1°...-2°, в Сумской области - снег.

На востоке Украины столбики термометров покажут 0°...+1°. В Донецкой области ожидается снег, на остальной территории вероятность осадков меньше.

В центре Украины сегодня также будет снежить. Тут температура в течение дня будет колебаться от -2° до +1°. В Полтавской, Днепропетровской и Винницкой областях будут осадки.

На юге Украины сегодня традиционно будет теплее всего. Здесь днем ожидается плюсовая температура, до +1°...+3°. Также на юге страны ожидается небольшая облачность, лишь в Одесской области бует пасмурно и пройдет мокрый снег.

Похолодание в Украине: что известно

Ранее о похолодании предупреждала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, изменение погоды ожидается в эти выходные. Также синоптик сообщила, что вся следующая неделя будет в Украине морозной и с периодическим снегом.

Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что с 5 по 10 февраля в нашу страну поступит холодная воздушная масса арктического происхождения. В этот период, по его данным, на юге, центре Украины и в Карпатах ожидаются сильные снегопады, метели, порывистый ветер и местами гололед.

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