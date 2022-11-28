С началом декабря в Украине ожидается похолодание.

В ближайшую неделю в Украине ожидается похолодание. С приходом зимы ночные морозы будут достигать почти -15 градусов. Об этом рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

"Зима придет по расписанию", - говорит народный синоптик. По его данным, со 2 декабря в Украину придет устойчивая погода с небольшими морозами и солнечным небом.

"По всей стране, за исключением юга, температура воздуха снизится в дневные часы до -2...-4 и до -7...-14 по ночам", - спрогнозировал он. Однако, по словам Щедрина, осадки прекратятся и будет преобладать малооблачная и сухая погода.

Какая погода будет в декабре

По данным Укргидрометцентра, декабрь-2022 в Украине будет почти в пределах нормы. Так, в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях среднемесячная температура будет на 1-1,5° выше нормы, на остальной территории - в пределах нормы.

По данным синоптиков, количество осадков в декабре также ожидается в пределах климатической нормы.

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