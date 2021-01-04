Погодные условия ухудшатся: спасатели предупреждают украинцев о густом тумане
Видимость может упасть до 200 метров.
Сегодня, 4 января, в Украине, кроме северных областей, туман.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
На Закарпатье произошло землетрясение
Видимость составит 200-500 метров. Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности - желтый.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды в Украине на 4 января: данные погоды УНИАН
В понедельник, 4 января, всю Украину, кроме Львовщины, затянет тучами. На Черниговщине и Полтавщине пройдут дожди. Температурный максимум ожидается на юге - здесь температура повысится до +13°, в центральных областях - до +5°.
В Киеве сегодня облачно, температура воздуха ночью -1°, днем +4°.
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