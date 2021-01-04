Сегодня Украину затянет тучами, в двух областях пройдут дожди (карта)
Температура воздуха по-прежнему будет не по-январски высокой.
В понедельник, 4 января, всю Украину, кроме Львовщины, затянет тучами. На Черниговщине и Полтавщине пройдут дожди. Температурный максимум ожидается на юге - здесь температура повысится до +13°, в центральных областях - до +5°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Украинцев предупредили о сильном тумане 4 января
- В Киеве сегодня облачно, температура воздуха ночью -1°, днем +4°.
- В Чернигове - дождь, температура воздуха ночью -3°, днем +2°.
- Во Львове в понедельник - солнечно, ночью +4°, днем +5°.
- В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, ночью +4°, днем +7°.
- В Ривне в понедельник облачно, возможен ливень, ночью +3°, днем +7°.
- В Тернополе температура воздуха ночью +3°, днем +8°, облачно.
- В Хмельницком сегодня ночью +1°, днем +7°, облачно.
- В Ивано-Франковске сегодня облачно, ночью +3°, днем +8°.
- В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью +4°, днем +8°.
- В Виннице сегодня облачно, +0°...+5°.
- В Житомире в понедельник будет облачно, температура ночью +0°, днем +5°.
- В Черкассах ночью -2°, днем +3°, облачно.
- В Кропивницком облачно, температура ночью -2°, днем +2°.
- В Полтаве сегодня дождь, температура воздуха -1°...+1°.
- В Одессе 4 января - облачно, температура ночью +3°, днем +7°.
- В Херсоне в понедельник ночью -1°, днем +6°, облачно.
- В Николаеве сегодня облачно, ночью 0°, днем +7°.
- В Запорожье - облачно, температура ночью -1°, днем +3°.
- В Сумах сегодня облачно, температура воздуха -2°...0°.
- В Харькове - облачно, температура ночью -2°, днем +1°.
- В Днепре - облачно, температура ночью -2°, днем +2°.
- В Симферополе в понедельник будет облачно, +4°...+13°.
- В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +3°.
- В Северодонецке сегодня пасмурно, температура ночью -3°, днем +2°.
В народном календаре 4 января - день Анастасии, Дианы, Федоты. А сегодняшний день расскажет о погоде на октябрь. Каков день 4 января - таков и октябрь. В старину люди примечали еще и такие зимние погодные особенности. Зима снежная - лето дождливое. Если зимой сухо и холодно, летом сухо и жарко. Если зимой тепло - летом холодно.
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Погода в Украине
- Винница+5°... 0°
- Днепр+2°... -2°
- Донецк+2°... -3°
- Житомир+5°... 0°
- Запорожье+3°... -1°
- Ивано-Франковск+4°... +2°
- Киев+4°... -1°
- Кропивницкий+2°... -2°
- Луганск+2°... -2°
- Луцк+7°... +4°
- Львов+5°... +4°
- Николаев+7°... 0°
- Одесса+7°... +3°
- Полтава+1°... -1°
- Ровно+7°... +3°
- Симферополь+13°... +4°
- Сумы0°... -2°
- Тернополь+8°... +3°
- Харьков+1°... -2°
- Херсон+6°... -1°
- Хмельницкий+7°... +1°
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