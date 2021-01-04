Сегодня Украину затянет тучами, в двух областях пройдут дожди (карта)

08:00, 4 января 2021
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Температура воздуха по-прежнему будет не по-январски высокой.

Сегодня почти по всей стране - пасмурно / Фото REUTERS
Сегодня почти по всей стране - пасмурно / Фото REUTERS

В понедельник, 4 января, всю Украину, кроме Львовщины, затянет тучами. На Черниговщине и Полтавщине пройдут дожди. Температурный максимум ожидается на юге - здесь температура повысится до +13°, в центральных областях - до +5°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Украинцев предупредили о сильном тумане 4 января

  • В Киеве сегодня облачно, температура воздуха ночью -1°, днем +4°.
  • В Чернигове - дождь, температура воздуха ночью -3°, днем +2°.
  • Во Львове в понедельник - солнечно, ночью +4°, днем +5°.
  • В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, ночью +4°, днем +7°.
  • В Ривне в понедельник облачно, возможен ливень, ночью +3°, днем +7°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью +3°, днем +8°, облачно.
  • В Хмельницком сегодня ночью +1°, днем +7°, облачно.
  • В Ивано-Франковске сегодня облачно, ночью +3°, днем +8°.
  • В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью +4°, днем +8°.
  • В Виннице сегодня облачно, +0°...+5°.
  • В Житомире в понедельник будет облачно, температура ночью +0°, днем +5°.
  • В Черкассах ночью -2°, днем +3°, облачно.
  • В Кропивницком облачно, температура ночью -2°, днем +2°.
  • В Полтаве сегодня дождь, температура воздуха -1°...+1°.
  • В Одессе 4 января - облачно, температура ночью +3°, днем +7°.
  • В Херсоне в понедельник ночью -1°, днем +6°, облачно.
  • В Николаеве сегодня облачно, ночью 0°, днем +7°.
  • В Запорожье - облачно, температура ночью -1°, днем +3°.
  • В Сумах сегодня облачно, температура воздуха -2°...0°.
  • В Харькове - облачно, температура ночью -2°, днем +1°.
  • В Днепре - облачно, температура ночью -2°, днем +2°.
  • В Симферополе в понедельник будет облачно, +4°...+13°.
  • В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +3°. 
  • В Северодонецке сегодня пасмурно, температура ночью -3°, днем +2°.
Прогноз погоды в Украине на 4 января / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 4 января / фото УНИАН

В народном календаре 4 января - день Анастасии, Дианы, Федоты. А сегодняшний день расскажет о погоде на октябрь. Каков день 4 января - таков и октябрь. В старину люди примечали еще и такие зимние погодные особенности. Зима снежная - лето дождливое. Если зимой сухо и холодно, летом сухо и жарко. Если зимой тепло - летом холодно.

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Автор: Елена Пилипчак

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