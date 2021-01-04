Сегодня Украину затянет тучами, в двух областях пройдут дожди (карта)

Температура воздуха по-прежнему будет не по-январски высокой.

Сегодня почти по всей стране - пасмурно / Фото REUTERS

В понедельник, 4 января, всю Украину, кроме Львовщины, затянет тучами. На Черниговщине и Полтавщине пройдут дожди. Температурный максимум ожидается на юге - здесь температура повысится до +13°, в центральных областях - до +5°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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В Киеве сегодня облачно, температура воздуха ночью -1°, днем +4°.

В Чернигове - дождь, температура воздуха ночью -3°, днем +2°.

Во Львове в понедельник - солнечно, ночью +4°, днем +5°.

В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, ночью +4°, днем +7°.

В Ривне в понедельник облачно, возможен ливень, ночью +3°, днем +7°.

В Тернополе температура воздуха ночью +3°, днем +8°, облачно.

В Хмельницком сегодня ночью +1°, днем +7°, облачно.

В Ивано-Франковске сегодня облачно, ночью +3°, днем +8°.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью +4°, днем +8°.

В Виннице сегодня облачно, +0°...+5°.

В Житомире в понедельник будет облачно, температура ночью +0°, днем +5°.

В Черкассах ночью -2°, днем +3°, облачно.

В Кропивницком облачно, температура ночью -2°, днем +2°.

В Полтаве сегодня дождь, температура воздуха -1°...+1°.

В Одессе 4 января - облачно, температура ночью +3°, днем +7°.

В Херсоне в понедельник ночью -1°, днем +6°, облачно.

В Николаеве сегодня облачно, ночью 0°, днем +7°.

В Запорожье - облачно, температура ночью -1°, днем +3°.

В Сумах сегодня облачно, температура воздуха -2°...0°.

В Харькове - облачно, температура ночью -2°, днем +1°.

В Днепре - облачно, температура ночью -2°, днем +2°.

В Симферополе в понедельник будет облачно, +4°...+13°.

В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +3°.

В Северодонецке сегодня пасмурно, температура ночью -3°, днем +2°.

Прогноз погоды в Украине на 4 января / фото УНИАН

В народном календаре 4 января - день Анастасии, Дианы, Федоты. А сегодняшний день расскажет о погоде на октябрь. Каков день 4 января - таков и октябрь. В старину люди примечали еще и такие зимние погодные особенности. Зима снежная - лето дождливое. Если зимой сухо и холодно, летом сухо и жарко. Если зимой тепло - летом холодно.

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