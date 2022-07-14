По словам синоптика Наталки Диденко, завтра в Украине будет от +20° до +31°.

В пятницу, 15 июля, в Украине будет наблюдаться значительный температурный контраст: от +20 градусов на севере до +31 на юге и даже кое-где в центральных областях.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в западных областях днем ожидается +21...+25 градусов, на Закарпатье и в Черновицкой немного теплее. Холоднее всего будет в Карпатах,+13...+18 градусов.

В северных областях максимальная температура воздуха не превысит +20...+24 градусов.

В центральных областях предполагается +25...+29, в Кропивницком и Днепре с районами - практически жара, местами до +30 градусов.

На Луганщине и Донетчине +25...+30 градусов, в Харьковской области воздух будет свежее, +25...+27 градусов.

В южной части завтра ожидается жара +27...+31 градус.

"Дожди пройдут 15-го июля местами в западных и северных областях, вечером в пятницу вероятны в Винницкой, Черкасской и Одесской областях. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода", - сообщила синоптик.

Напомним, в ближайшие недели в Украине ожидается контрастная погода. Половину страны накроет засуха, а другую - грозы и шквалы.

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