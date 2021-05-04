Во вторник, 4 мая, в столице ожидается небольшая облачность.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +15°, а ночью - опустятся до +3°.

Практически весь день будет немного облачно.

Ожидается ветер со скоростью до 5,1 м/с.

Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.

Народные приметы 4 мая

4 мая - Проклов день. Это был период танцев и игр. В народе прозвали его – ляльное время.

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Автор: Елена Пилипчак