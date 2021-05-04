В Киеве продолжит падать температура / фото УНИАН
Во вторник, 4 мая, в столице ожидается небольшая облачность.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +15°, а ночью - опустятся до +3°.
Практически весь день будет немного облачно.
Ожидается ветер со скоростью до 5,1 м/с.
Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.
Народные приметы 4 мая
4 мая - Проклов день. Это был период танцев и игр. В народе прозвали его – ляльное время.
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