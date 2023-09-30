С началом месяца погода в Украине начнет меняться.

С приходом октября в Украину ворвется похолодание. Температура сначала снизится на севере и западе страны, а затем октябрьская прохлада распространится по всей стране. Местами пройдут небольшие дожди. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

1 октября первыми похолодание ощутят жители западных и северных областей, где температура резко снизится. На западе будет +17°...+19°, на севере ожидается +18°...+20°, лишь в Сумской области воздух прогреется до более комфортных +24°. В Винницкой и Черкасской областях ожидается не выше +21°. Также местами на севере Украины пройдут небольшие дожди.

На остальной территории сохранится теплая и сухая погода, однако облачность станет больше. Столбики термометров покажут +24°...+29°.

Видео дня

В понедельник, 2 октября, украинцев ждет преимущественно сухая погода с небольшой облачностью. На западе и севере будет +17°...+20°, в центральной части похолодает до +19°...+22°, а на востоке и юге Украины будет от +21° до +24°.

3 октября температура в большинстве областей продолжит постепенно снижаться, лишь на западе страны станет немного теплее, +21°...+23°.

На севере и востоке будет не выше +19°...+21°. Чуть теплее будет в центральной части Украины, где воздух прогреется до +19°...+22°, а на юге ожидается от +20° до +23°.

Похолодание в Украине - что известно

О похолодании в Украине в начале октября говорит и синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, температура по всей стране снизится на 5-7 градусов начиная с западных и северных областей.

Вас также могут заинтересовать новости: