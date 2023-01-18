В Украину идет сильно потепление, однако оно не будет таким продолжительным, как в начале года.

Сегодня и в ближайшие несколько дней в Украине ожидается аномально теплая погода. Температура местами будет подниматься до +10...+18 градусов. Однако это потепление не будет продолжительным, как в начале года, и продлится всего несколько дней. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В среду, 18 января, в Украине бдет доминировать пасмурная и теплая погода. В большинстве областей столбики термометров покажут +6°...+10°, а на юге, местами в центре и на северо-западе потеплеет до +11°...+15°. Лишь на востоке страны будет свежее - до +3°...+5°.

Такая же теплая погода будет в Украине и на Крещение, 19 января. На западе будет +4°...+11°, на севере - до +9°, на востоке ожидается +5°...+7°, в центральных областях столбики термометров покажут +9°...+13°. На юге будет +11°...+14°, а в Крыму воздух прогреется до летних +18 градусов. На западе и севере пройдут дожди.

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Перед выходными, 20 января, температура в Украине начнет снижаться, однако все равно еще будет довольно тепло. На западе будет +2°...+7°, местами дожди будут в сопровождении мокрого снега. На севере будет до +8°, на востоке ожидается +3°...+5°, в центре ожидается от +6° до +9°, а на юге традиционно будет теплее всего - до +9°...+16°.

На выходных, 21 и 22 января, температура в Украине продолжит постепенно снижаться. К концу недели в большинстве областей днем будет от 0° до +5° и лишь местами в центральных и южных областях будет теплее, +6°...+8°, в Крыму - до +13°.

Потепление в Украине: что известно

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшие несколько дней в Украине ожидается сильное потепление. По его данным, потепление охватит всю территорию страны, а по интенсивности будет сопоставимо с предыдущей волной рекордного тепла, которое наблюдалось в первые числа текущего года.

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