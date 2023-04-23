По словам местных властей, половодье идет на убыль.

Киевлян напугали информацией накануне, что из-за весеннего паводка в столице может подтопить некоторые районы. Но по состоянию на утро 23 апреля уровень воды в реке Днепр упал.

Как сообщает Киевская городская военная администрация, уровень воды в г. Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 303 см - этот показатель на 5 см ниже, чем вчера.

"Вся неделя половодья идет на убыль. Но еще удерживается подтопление пойменных территорий и низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков. Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано", — заявил Сергей Попко, начальник КГВА.

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Паводок в Киеве весной 2023

22 апреля в Киевской городской военной администрации заявляли о снижении уровня паводка на реке Днепр в пределах столицы. За несколько последних дней он снизился на 50 см.

Пик весеннего половодья для столицы ожидался 22 апреля, но, к счастью, этого не произошло. Уровень паводка пока не угрожает Киеву.

Ранее УНИАН показывал фото, как под водой оказалась часть городского парка "Наталка", а именно - участок набережной от "Наталки" до Почтовой площади.

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