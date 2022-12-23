Синоптик Наталья Диденко прогнозирует теплую, однако дождливую погоду 24 декабря.

В Сочельник, 24 декабря, в Украине ожидается теплая погода, однако во многих областях будет дождливо. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В Сочельник по григорианскому календарю в западных, северных областях Украины, в Винницкой и Одесской областях будет дождь", - спрогнозировала она.

В восточных областях Украины, в большинстве центральных областей и южной части будет преобладать сухая погода, разве что туманы могут увеличивать влажность, говорит Наталья Диденко.

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По ее данным, повсюду в Украине накануне Рождества ожидается теплая погода - в течение завтрашнего дня будет +2...+7 градусов, в южной части +4...+9, а в Крыму воздух прогреется до +11 градусов.

"Теплая погода продлится до Нового года, однако не без осадков", - резюмировала она.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Киеве 24 декабря пройдет дождь. Также ожидается небольшой или умеренный ветер юго-западного направления.

Температура воздуха ближайшей ночью - до +2 градусов, завтра днем - до +4 градусов, а вечером ожидается 0...+2 градуса.

"На Рождество, 25 декабря, в Киеве немного похолодает (совсем немного), поэтому дождь сменится снегом. Как раз погода к празднику", - порадовала синоптик.

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