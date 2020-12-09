"Зима не будет такой, как предыдущая": синоптик рассказал, стоит ли украинцам ждать снег

Билык надеется, что грядущая зима порадует украинцев снегом.

Синоптик надеется, что мы еще увидим снег этой зимой / Фото ua.depositphotos.com

В Украине происходит изменение климата и идет потепление. Но точных прогнозов на эту зиму дать невозможно.

Об этом рассказал синоптик Украинского гидрометцентра Владислав Билык в эфире телеканала "Украина 24".

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"Сейчас происходит изменение климата, идет потепление. Сейчас только первая неделя зимы, и существенного снега у нас нет. Но он, конечно, будет, зима только началась. Надеемся на лучшее, что все-таки снег мы уже увидели, и еще его будет достаточно, чтобы снеговика слепить или в снежки поиграть, на санках покататься», - отметил синоптик.

Он подчеркнул, что нынешняя зима не должна быть столь же аномально теплой, как предыдущая.

«Как правило, самые низкие температуры наблюдаются в конце января – начале февраля. Относительно этой зимы невозможно дать точного прогноза, что именно 20 февраля 2021 года будет самая низкая температура. Могу сказать, что в южных областях сейчас очень сложные погодные условия в результате сильного ветра, который на юге и на востоке, в ближайшие дни он будет охватывать всю территорию Украины. Юго-восточный ветер 7-10 м/с, порывы 15-20 м/с почти по всей Украине до выходных. Надеюсь, что нынешняя зима будет другой, потому что прошлая была аномально теплой. Не думаю, что две зимы будут настолько аномальные, теплые. Наверное, все-таки, она будет теплой, но не такой, как прошлая», – заявил Билык.

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Морозы продержатся до середины декабря с 14 декабря снова потеплеет до 1-6 градусов со знаком "плюс", но оттепель будет недолгой. 18 декабря в Украине похолодает до минус 7 градусов днем и до 10-13 ниже нуля ночью.

21-22 декабря потеплеет, но 26 декабря столбики термометров снова упадут до 7 градусов мороза. Завершение первого месяца зимы будет с "плюсом": 29-31 декабря ожидается около 1-2 градусов выше нуля.

Осадков в декабре будет немало - 6 декабря ожидается снег с дождем, 9 и 11 декабря выпадет снег, а 15 и 17 декабря снова стоит ожидать дождей. Кроме того, снегопады пройдут 18, 19, 27 и 28 декабря, а вот накануне Нового года прогноз неутешительный: 30 декабря украинцев ждут дожди.