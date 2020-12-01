Синоптик подробно рассказал о погоде в декабре и дал неутешительный прогноз на Новый год
Весь декабрь украинцев ждут погодные "качели": похолодания будут сменяться потеплениями.
Первая неделя календарной зимы в Украине будет относительно теплой, но уже с 8 декабря придет похолодание - температура воздуха опустится днем до 5 градусов с отметкой "минус", а в ночное время суток - до 9-11 градусов мороза.
Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает "Апостроф".
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По его словам, морозы продержатся до середины декабря, с 14 декабря вновь потеплеет до 1-6 градусов с отметкой "плюс", но оттепель будет недолгой. 18 декабря в Украине похолодает до минус 7 градусов днем и до 10-13 ниже нуля ночью.
21-22 декабря потеплеет, но 26 декабря столбики термометров вновь упадут до 7 градусов мороза. Завершение первого месяца зимы будет с "плюсом": 29-31 декабря ожидается около 1-2 градусов выше нуля.
Осадков в декабре будет немало - 6 декабря ожидается снег с дождем, 9 и 11 декабря выпадет снег, а 15 и 17 декабря вновь стоит ожидать дождей. Кроме того, снегопады пройдут 18, 19, 27 и 28 декабря, а вот в канун Нового года прогноз неутешительный: 30 декабря украинцев ждут дожди.
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