В Карпатах бушует метель
Температура воздуха опустилась до -1°.
Утром 27 мая на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах падает снег, видимость ограничена до 50 метров.
Сегодня в Украине пройдут дожди, на востоке потеплеет до +24° (карта)
Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.
"По состоянию на 09:20 27.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -1°, ветер северо-восточный 11м/с, облачно, туман, ограниченная видимость до 50 м, метель", - говорится в сообщении.
Напомним, в течение 27-28 мая из-за дождей на реках западной Украины ожидается повышение уровней воды.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+15°... +6°
- Днепр+20°... +11°
- Донецк+21°... +13°
- Житомир+18°... +7°
- Запорожье+19°... +12°
- Ивано-Франковск+17°... +8°
- Киев+18°... +9°
- Кропивницкий+18°... +12°
- Луганск+22°... +13°
- Луцк+18°... +7°
- Львов+16°... +7°
- Николаев+22°... +13°
- Одесса+20°... +12°
- Полтава+20°... +12°
- Ровно+17°... +7°
- Симферополь+21°... +11°
- Сумы+18°... +10°
- Тернополь+15°... +8°
- Харьков+19°... +12°
- Херсон+21°... +12°
- Хмельницкий+15°... +7°
- Черкассы+18°... +12°
- Чернигов+17°... +9°
- Черновцы+14°... +9°
Виргиния, США
+17°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+17 °
Влажность:83 %
Давление:758 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков:34 %
Восход:05:47
Закат20:26
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей
- 11:02 В Карпатах бушует метель