В Карпатах бушует метель

11:02, 27 мая 2020
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Температура воздуха опустилась до -1°.

В Карпатах бушует метель / facebook.com/chornogora.rescue112
В Карпатах бушует метель / facebook.com/chornogora.rescue112

Утром 27 мая на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах падает снег, видимость ограничена до 50 метров.

Сегодня в Украине пройдут дожди, на востоке потеплеет до +24° (карта)

Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 09:20 27.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -1°, ветер северо-восточный 11м/с, облачно, туман, ограниченная видимость до 50 м, метель", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 27-28 мая из-за дождей на реках западной Украины ожидается повышение уровней воды.

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Теги: #снег#погода
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