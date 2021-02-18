В Иерусалиме впервые за шесть лет выпал снег (фоторепортаж, видео)

15:32, 18 февраля 2021
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Синоптики до конца недели прогнозируют ухудшение погоды.

Иерусалим впервые за 6 лет засыпало снегом, осадки не прекращались всю ночь.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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С задержками работает общественный транспорт, ограничено движение на въездах и выездах из города. Синоптики до конца недели прогнозируют ухудшение погоды и значительное похолодание.

В то же время, многие жители Иерусалима радуются необычной погоде и вышли на улицы лепить снеговиков и играть в снежки.

Снег в Ливии впервые за 15 лет

Снег впервые за 15 лет выпал в Ливии. Замело северо-восток страны. Столбики термометров опустились ниже нуля.

Местные говорят, для этого региона - это настоящая вьюга. Ведь последний раз здесь снег был 15 лет назад.

Поэтому такой непогоде обрадовались все, а тем более дети, которые впервые в своей жизни смогли слепить снеговика и поиграть в снежки. По прогнозам метеорологов, продержится снег два дня и когда ждать следующего - неизвестно.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

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Теги: снегэкологияИзраильснегопадИерусалимстолица ИзраиляИерусалим Израиль
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