В Иерусалиме впервые за шесть лет выпал снег (фоторепортаж, видео)
Синоптики до конца недели прогнозируют ухудшение погоды.
Иерусалим впервые за 6 лет засыпало снегом, осадки не прекращались всю ночь.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Катастрофа в Техасе: из-за снежного шторма миллионы американцев остались без света, тепла и воды (фоторепортаж, видео)
С задержками работает общественный транспорт, ограничено движение на въездах и выездах из города. Синоптики до конца недели прогнозируют ухудшение погоды и значительное похолодание.
В то же время, многие жители Иерусалима радуются необычной погоде и вышли на улицы лепить снеговиков и играть в снежки.
Снег в Ливии впервые за 15 лет
Снег впервые за 15 лет выпал в Ливии. Замело северо-восток страны. Столбики термометров опустились ниже нуля.
Местные говорят, для этого региона - это настоящая вьюга. Ведь последний раз здесь снег был 15 лет назад.
Поэтому такой непогоде обрадовались все, а тем более дети, которые впервые в своей жизни смогли слепить снеговика и поиграть в снежки. По прогнозам метеорологов, продержится снег два дня и когда ждать следующего - неизвестно.
- Винница-7°... -21°
- Днепр-4°... -15°
- Донецк-4°... -13°
- Житомир-9°... -21°
- Запорожье-4°... -13°
- Ивано-Франковск-1°... -16°
- Киев-8°... -22°
- Кропивницкий-6°... -17°
- Луганск-4°... -12°
- Луцк-8°... -17°
- Львов-4°... -15°
- Николаев-1°... -13°
- Одесса0°... -12°
- Полтава-6°... -18°
- Ровно-9°... -20°
- Симферополь+1°... -10°
- Сумы-8°... -22°
- Тернополь-5°... -18°
- Харьков-7°... -16°
- Херсон-1°... -13°
- Хмельницкий-6°... -19°
- Черкассы-7°... -21°
- Чернигов-8°... -23°
- Черновцы-2°... -18°