В Иерусалиме впервые за шесть лет выпал снег (фоторепортаж, видео)

Синоптики до конца недели прогнозируют ухудшение погоды.

Иерусалим впервые за 6 лет засыпало снегом, осадки не прекращались всю ночь.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте также Катастрофа в Техасе: из-за снежного шторма миллионы американцев остались без света, тепла и воды (фоторепортаж, видео)

С задержками работает общественный транспорт, ограничено движение на въездах и выездах из города. Синоптики до конца недели прогнозируют ухудшение погоды и значительное похолодание.

В то же время, многие жители Иерусалима радуются необычной погоде и вышли на улицы лепить снеговиков и играть в снежки.

Снег в Ливии впервые за 15 лет

Снег впервые за 15 лет выпал в Ливии. Замело северо-восток страны. Столбики термометров опустились ниже нуля.

Местные говорят, для этого региона - это настоящая вьюга. Ведь последний раз здесь снег был 15 лет назад.

Поэтому такой непогоде обрадовались все, а тем более дети, которые впервые в своей жизни смогли слепить снеговика и поиграть в снежки. По прогнозам метеорологов, продержится снег два дня и когда ждать следующего - неизвестно.